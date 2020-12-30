Всего за три дня 73 кузбассовца получили холодовые травмы. В больницы попали 36 человек с обморожениями. Причиной холодовых травм стали морозы, когда температура в регионе опускалась почти до -50 градусов.Первые массовые обращения с холодовыми травмами в медучреждения Кузбасса начались в минувшие выходные. За два дня от обморожений пострадали 44 человека. 26 декабря за помощью обратились 19 человек, из них семерых госпитализировали. Примечательно, что четверо из попавших в больницу были нетрезвыми.27 декабря помощь потребовалась уже 25 кузбассовцам, трое из которых – дети. 12 кузбассовцам с обморожениями потребовалась госпитализация, при этом шестеро из них были навеселе.Рабочая неделя также началась с обморожений: сразу 29 человек обратились в больницы. Среди них – один ребенок. Пятеро кузбассовцев с обморожениями были в состоянии алкогольного опьянения. Госпитализация потребовалась 17 пострадавших.Напомним, аномально холодная погода установилась в Кузбассе в последние дни декабря. На выходных температура воздуха опускалась ниже -50 градусов: об этом свидетельствуют снимки, сделанные нашими читателями. А вот метеостанции зафиксировали самую низкую температуру в -47 градусов – Крапивино.- Сильные морозы были вызваны затоком холодного воздуха с Якутии. Сейчас наблюдается временное потепление, но уже в январе морозы вернутся, - отметила Светлана Наумова. – Со 2 по 6 января мы прогнозируем аномально холодную погоду, которая будет вызвана монгольским антициклоном. В эти дни также ожидается безветрие.В Кемеровеском гидрометцентре отметили, что декабрьские морозы, хоть и были очень сильными, температурные рекорды побиты не были. Самым холодным по-прежнему остается декабрь 2001 года, когда зафиксированная метеостанциями температура опускалась ниже -50 градусов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В январе Кузбасс накроет второй волной арктического холода Не успели кузбассовцы отдохнуть от крепких декабрьских морозов, когда температура воздуха местами опускалась до -50 градусов, как на регион надвигается вторая волна арктического холода. (подробности)Синоптики: Кузбасс установил рекорд по аномальным морозамСиноптики Гидрометцентра России сообщили, что Кузбасс установил рекорд по аномальным морозам. (подробности)Из-за морозов в Кемерове усилят контроль за выходом транспортаВ Кемерове из-за аномальных морозов будет усилен контроль за выходом на линию общественного транспорта. Об этом в социальных сетях сообщил глава города Илья Середюк. (подробности)МЧС предупреждает кузбассовцев об опасных температурахМЧС Кузбасса предупреждает жителей региона об опасных температурах. В связи с этим следует соблюдать меры безопасности. (подробности)Из-за аномальных морозов в Кемерове резко подорожало таксиВ Кемерове из-за установившихся на днях аномальных морозов резко подорожали услуги такси. Об этом утром в понедельник, 28 декабря, сообщали горожане. (подробности)Какой будет погода на Новый год 2021 в КузбассеТеплые рукавички, варежки, шарфы и валенки очень пригодятся тем, кто решит в новогоднюю ночь присоединиться к гуляньям или покататься с горки. Синоптики дали прогноз погоды на 31 декабря и 1 января. (подробности)