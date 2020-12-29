Синоптики Гидрометцентра России сообщили, что Кузбасс установил рекорд по аномальным морозам.Крепкие морозы сковали Кузбасс в конце прошлой недели и отступили только сегодня. Очевидцы сообщали, что в некоторых территориях температура опускалась до -53 градусов. Как рассказал пресс-секретарь Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ренад Ягудин, температурные рекорды были зафиксированы в нескольких территориях Западной Сибири.- Западная Сибирь еще раз поразила воображение климатологов. В Новосибирске наши метеостанции отметили 37-41 градус мороза, предыдущие рекорды были побиты на 2-5 градусов. Рекорды были также перекрыты на метеостанциях областных центров Кемерова и Барнаула, там температуры превышали минус 40 градусов. В Томской области самые низкие температуры были зафиксированы в селе Тегульдет - минус 49 градусов. Это рекорды за 50-100 лет, - цитирует эксперта ТАСС.Напомним, что из-за сильных морозов были зафиксированы десятки случаев обморожения. Кроме того, жители жаловались на резкое подорожание услуг такси.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕИз-за морозов в Кемерове усилят контроль за выходом транспортаВ Кемерове из-за аномальных морозов будет усилен контроль за выходом на линию общественного транспорта. Об этом в социальных сетях сообщил глава города Илья Середюк. (подробности)МЧС предупреждает кузбассовцев об опасных температурахМЧС Кузбасса предупреждает жителей региона об опасных температурах. В связи с этим следует соблюдать меры безопасности. (подробности)Из-за аномальных морозов в Кемерове резко подорожало таксиВ Кемерове из-за установившихся на днях аномальных морозов резко подорожали услуги такси. Об этом утром в понедельник, 28 декабря, сообщали горожане. (подробности)Какой будет погода на Новый год 2021 в КузбассеТеплые рукавички, варежки, шарфы и валенки очень пригодятся тем, кто решит в новогоднюю ночь присоединиться к гуляньям или покататься с горки. Синоптики дали прогноз погоды на 31 декабря и 1 января. (подробности)