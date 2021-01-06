Самым теплым за всю историю метеонаблюдений оказался 2020 года в России. Кузбасс не стал исключением: и весна, и лето, и осень были аномально жаркими.- Впервые за всю 130-летнюю историю регулярных метеонаблюдений во всех федеральных округах этот год стал рекордным, исключение - Северо-Кавказский округ. Это удивительно, просто редчайший случай, - приводит слова научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда ТАСС.Отметим, что в апреле среднемесячная температура превышала норму на 6-8 градусов, и лишь на пару месяцев уступала температурной норме мая. При этом в третьей декаде апреля были побиты температурные рекорды. Так, в Усть-Кабырзе метеостанции зафиксировали +32,2 градуса, при том, что предыдущий рекорд был установлен в 2005 году – 25,4 градуса. А 23 апреля в Кемерове был побит температурный рекорд: +30,2 градуса в 2020 году против +25,1 в 2011-ом. В середине мая – на пару недель раньше срока – зацвела клубника.Да и все лето было довольно жарким: в июле температурная норма была превышена на 3-4 градуса, а в августе столбики термометров поднимались до 30-градусных отметок. Сентябрь также преподнес сюрпризы: в первые дни температура воздуха держалась около отметок в +30 градусов. В среднем же климатическая норма была превышена на несколько градусов. И это при том, что 5 сентября выпал первый снег!А вот декабрь оказался очень холодным: в некоторые дни столбики термометров опускались ниже -50 градусов. При этом на метеостанциях была зафиксирована минимальная температура в -47 градусов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Клубника зацвела в середине мая в КузбассеЖаркий апрель, когда раньше обычного на три недели зацвела черемухой. Жаркий май с вовсю цветущими яблонями, сиренью и даже клубникой на дачах. Что же происходит с погодой? (подробности)Когда закончится лето в КузбассеВ этом году лето было долгим и жарким. Да и начало сентября выдалось теплым. Сколько же еще продержится тепло в регионе и когда закончится лето? (подробности)Аномальная жара придет в Кузбасс в июлеВ ближайшие дни в Кузбассе будет жарко и очень жарко – такой прогноз погоды на первую декаду июля дали в Кемеровском гидрометцентре. (подробности)Бабье лето не спешит покидать КузбассБабье лето, которое пришло в Кузбасс, пока не стремится его покидать. Теплыми, по прогнозами синоптиков Кемеровского гидрометцентра, будут как предстоящие выходные, так и начало следующей недели. (подробности)Экстремальные морозы продержатся в Кузбассе до конца годаВ Кузбасс идут экстремальные морозы, причем задержатся они в регионе до самого конца 2020 года (подробности)Из-за аномальных морозов в Кузбассе пострадали 73 человекаВсего за три дня 73 кузбассовца получили холодовые травмы. В больницы попали 36 человек с обморожениями. Причиной холодовых травм стали морозы, когда температура в регионе опускалась почти до -50 градусов. (подробности)Синоптики: Кузбасс установил рекорд по аномальным морозамСиноптики Гидрометцентра России сообщили, что Кузбасс установил рекорд по аномальным морозам. (подробности)