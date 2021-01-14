После того как первоклассница пришла в школу с кухонным ножом, сотрудники полиции начали доследственную проверку.В одну из школ Рудничного района первоклассница пришла на занятия с ножом - сообщение об этом поступило в отдел полиции. Очевидцы также сообщали, что девочка угрожала расправой как одноклассникам, так и учителям. Стражи порядка тут же отправились в школу, опросили очевидцев, изучили записи с камер наблюдения и установили, что девочка действительно принесла на занятия кухонный нож.- Предварительно установлено, что факт угроз в адрес работников и учащихся образовательного учреждения не подтвердился, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - В настоящее время сотрудники полиции проводят доследственную проверку, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСледком проверяет информацию о первокласснице с ножом в кемеровской школеСледственный комитет проверяет информацию о первокласснице одной из школ Кемерова, которая пришла на урок с ножом. Информация об этом появилась в социальных сетях. (подробности)В Кемерове первоклассница угрожала ножом одноклассникам и учителюВ Кемерове первоклассница угрожала кухонным ножом своим одноклассникам, а также учителю. По данному факту прокуратура области организовала проверку. (подробности)