Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов рассказал о количестве привитых от коронавируса жителей. Всего город получил 2415 доз вакцины.По словам градоначальника, ситуацию с заболеваемостью в городе и ход прививочной кампании обсудили накануне в ходе социального рапорта. Всего Новокузнецк, по состоянию на 17 января, получил 2415 доз вакцины «Спутник V». Первый этап вакцинации прошли 775 человек, из них 404 человека уже осуществили второй необходимый этап введения вакцины.Сейчас прививочная кампания в городе продолжается. Для удобства горожан кабинеты вакцинопрофилактики переведены на шестидневную рабочую неделю, а также продлено время их работы до 18.00-19.00.«Подчеркну, что услуга для всех граждан РФ является бесплатной . Записаться на вакцинацию можно телефону – 122», - написал глава города в своем Instagram.Он также отметил, что основной задачей для властей на ближайшее время являетсязакупка достаточного количества морозильного оборудования для хранения ожидаемой к поступлению вакцины.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМэр кузбасского города не стал прививаться от коронавирусаМэр одного из кузбасских городов не стал прививаться от коронавируса. Но при этом призывает горожан не отказываться от вакцинации. (подробности)Работающие с больными коронавирусом медики Кузбасса получат праздничные надбавкиВ Кузбассе медики, работающие с заболевшими коронавирусом, получат праздничные надбавки. Об этом сообщили в минздраве региона. (подробности)