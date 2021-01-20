Кемеровский аэродром планируют реконструировать

Кемеровский аэропорт планируют реконструировать Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

На прошедшей пресс-конференции Евгений Янкилевич, заместитель гендиректора холдинга «Новапорт», рассказал о планах по реконструкции кемеровского аэродрома. По его словам, холдинг готов оплатить проект за счет собственных средств.

«Мы в ближайшее время рассчитываем подготовить техзадание на проектирование, оно должно быть утверждено органами исполнительной власти гражданской авиации - Росавиацией, Минтрансом, после этого приступим к проектированию», - приводит слова Янкилевича Интерфакс.

По расчетам специалистов холдинга, реконструкция будет включена в федеральную программу развития после 2024 года. Она оценивается в 3,5 миллиарда рублей. По словам Янкилевича, самая проблемная часть аэровокзала - это изнашивающаяся взлетно-посадочная полоса.

Также на конференции замгендиректора «Новапорта» сообщил о сокращении пассажиропотока из кемеровского аэропорта из-за отмены международных авиарейсов.

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