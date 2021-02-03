В Новокузнецке водитель автобуса насмерть сбил пешехода. ФОТО: vk.vom, ЧП|ДТП Новокузнецк

В Новокузнецке водитель автобуса насмерть сбил пешехода. Хотя при этом у него были все возможности не допустить трагедии.

В сентябре прошлого года на улице Обнорского мужчина пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда его сбил пассажирский автобус. От полученных травм он скончался еще до приезда бригады скорой помощи. Против 60-летнего водителя было возбуждено уголовное дело.

Как было в дальнейшем установлено следствием, обвиняемый нарушил сразу несколько пунктов правил дорожного движения. При приближении автобуса к «зебре» он не снизил скорости и не предоставил преимущества пешеходу, хотя при этом располагал технической возможностью предотвратить аварию.

Суд, рассмотрев все материалы уголовного дела, назначил водителю наказание в виде одного года лишения свободы в колонии-поселении.

- Кроме того, в течение года ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Приговор вступил в законную силу, - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

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