Международные рейсы из Кемерова запустят во второй половине февраля Фото: Константин НАГОВИЦЫН

Заместитель губернатора Кузбасса Андрей Панов на своей странице в соцсети рассказал о международных рейсах из Кемерова. По его словам, их запустят уже во второй половине февраля.

Андрей Панов опубликовал в своем Facebook пост о возобновлении международных перелетов из Кемерова. По его словам, рейсы запустят уже во второй половине февраля.

«В ближайшее время авиакомпании, работающие с «Новапортом» (собственником аэропорта города Кемерово), проведут работу по организации рейсов, откроют продажу авиабилетов и во второй половине февраля начнут осуществлять международные перелеты из Кемерова в зарубежные страны», - написал замгубернатора Кузбасса.

Напомним, что 2 февраля оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией объявил о возобновлении международных рейсов из аэропорта Кемерова. Чуть позже информацию прокомментировали в официальном аккаунте воздушной гавани в Instagram.

«В настоящее время уточняются планы авиакомпаний и туроператоров по выполнению прямых международных рейсов из столицы Кузбасса», - говорится в сообщении аэропорта.

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