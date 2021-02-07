Турист из Москвы разбился на горнолыжном курорте в Кузбассе Фото: Михаил ФРОЛОВ

На популярном горнолыжном курорте в Шерегеше произошло ЧП. Здесь во время катания погиб один из туристов.

О чрезвычайном происшествии сообщает пресс-служба администрации Таштагольского района. Уже известно, что мужчина 1990 года рождения приехал в Шерегеш из города Люберцы Московской области. В четвертом часу дня он катался на северном Мустаге.

- Во время внетрассового катания мужчина ударился об камень. Получил травмы не совместимые с жизнью, - сообщили в пресс-службе администрации Таштагольского района.

Турист скончался еще до прибытия спасателей.

Напомним, это не единственный случай, когда из-за неосторожности туристы получают травмы, в том числе и смертельные. Так, в январе 2020 года смертельную травму получил 35-летний житель Новосибирска: он напоролся на собственную лыжу. А в ноябре 2020 года житель Москвы ушел с оборудованной трассы и разбился, упал после прыжка на камни.

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