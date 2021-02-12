«Питеравто» получит еще 4,6 миллиарда рублей на перевозку пассажиров в Новокузнецке Фото: Екатерина РОМАНОВА

«Питеравто» получит еще 4,6 миллиарда рублей на перевозку пассажиров в Новокузнецке.

Согласно материалам, размещенным на портале госзакупок, мэрия Новокузнецка заключила с питерском перевозчиком контракты на перевозку по двум городским маршрутам. Стоимость контракта по маршруту №5 составила 1,35 миллиарда рублей при начальной цене в 1,357 миллиарда рублей. К слову, в торгах участвовал еще один перевозчик (ООО «Профи»), предложивший аналогичную цену. По маршруту №87 мэрия планирует заключить контракт с «Питеравто» на сумму 3,227 миллиарда рублей, равную изначальной стартовой цене. В этом случае на конкурс заявку подавала только компания из Санкт-Петербурга.

В обоих случаях речь идет о регулируемых тарифах. Контракты с победителями будут заключены на срок до декабря 2030 года, сообщает подробности «Интерфакс». Приступить к перевозкам компания должна с 1 марта.

Напомним, что летом прошлого года мэрия объявила торги на выполнение перевозок после того, как закончилось действие 5-летних контрактов, заключенных с перевозчиками ранее. Один из условий новых контрактов стала поставка в город и новых автобусов. В результате 10 тендеров на перевозки по 29 маршрутам из 31 выиграла компания «Питеравто».

Транспортная реформа стартовала в городе 18 ноября и вызвала немало нареканий у горожан.

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