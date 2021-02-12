Два популярнейших автобусных маршрута изменятся в Новокузнецке Фото: Екатерина РОМАНОВА

Два популярных и самых длинных автобусных маршрута могут измениться в Новокузнецке. Сейчас горожане имеют возможность внести свои предложения о том, нужно ли это делать.

После начала с 18 ноября транспортной реформы в Новокузнецке изменились все маршруты. Однако некоторые из них сохранили свои названия и пути следования. Так, по-прежнему работают два популярных маршрута, связывающих несколько районов. Автобус № 5 соединяет Орджоникидзевский, Кузнецкий и Центральный районы. А на автобусе № 345 можно добраться из Орджоникидзевского района в Заводской, проехав по Кузнецкому и Центральному. Однако маршрут № 345 несколько изменился после транспортной реформы.

Теперь же горожанам предлагают выбрать: нужно ли изменить маршруты или оставить их так, как есть.

На момент публикации большинство горожан проголосовали за изменение схемы 345-го автобуса по старому маршруту, а автобус № 5 - оставить по той же маршрутной линии.

- Опрос продлится до 14 февраля включительно. Все свои предложения можно оставить в комментариях под опросом, а также заполнить строчку «Свой вариант», - предлагают специалисты администрации города Новокузнецка.

Проголосовать и оставить предложения можно здесь. Опрос продлится до 14 февраля.

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