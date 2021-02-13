Появились подробности о пациентке, умершей от коронавируса в Кузбассе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Еще на одного человека пополнилась статистика умерших пациентов, у которых выявили коронавирус. В этот раз его жертвой стала женщина.

- У женщины 1962 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Ленинске-Кузнецком, - сообщает оперативный штаб.

Таким образом, общее число случаев летального исхода среди пациентов с коронавирусом достигло 544 человек. Напомним, за минувшие сутки заболели еще 81 житель региона. Теперь общее число заразившихся с весны прошлого года составляет 30 661 человека. Таким образом, количество смертельных случаев среди заразившихся в регионе составляет менее двух процентов, а именно 1,77.

Также 102 пациента выздоровели, и теперь число тех, кто поборол болезнь, с начала пандемии достигло 29 391 человека.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 726 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2 092 человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 13 февраля: один умер, 81 заболел, 102 выздоровели

Оперативный штаб озвучил актуальные данные по ситуации с коронавирусом в Кузбассе. Сводка опубликована на утро 13 февраля (подробности)

Один человек с коронавирусом умер в Кузбассе

Оперативный штаб региона опубликовал сводку по коронавирусу утром 13 января. Специалисты озвучили последние данные, в которых сообщили о смерти еще одной женщины, которая болела этим инфекционным заболеванием (подробности)