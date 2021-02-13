Какие кузбасские города лидируют по числу заболевших коронавирусом за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН

Оперативный штаб Кузбасса опубликовал актуальную информацию о ситуации с коронавирусной инфекцией 13 февраля. Появились сведения о том, в каких территориях обнаружены новые случаи заболевания, и какие города лидируют по количеству прибавившихся пациентов.

За прошедшие сутки в Кузбассе выявлен 81 случаай заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк - 22, Кемерово - 15, Междуреченск - 12, Белово - шесть, Таштагольский муниципальный район - пять, Калтан - четыре, Осинники - три. По два человека в следующих территориях: Анжеро-Судженск, Кемеровский муниципальный округ, Мыски, Березовский, Новокузнецкий муниципальный район, Топки. В Промышленновском муниципальном округе и Ленинске-Кузнецком по одному заболевшему.

Общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 30 661. За последние сутки выздоровели 102 пациента, а за все время - 29 391. Скончались 544 человека, в том числе один - за прошедшие сутки.

Сейчас в больницах Кемеровской области помощь получают 726 пациента с этим диагнозом. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2 092 человека.

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