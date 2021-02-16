Баню на крыше в Кемерове на Первом канале сравнили с «Зимней вишней». ФОТО: кадр видео vk.com, Инцидент Кузбасс""

В популярном ток-шоу «Время покажет» на Первом канале показали баню, которую построили на крыше кемеровской многоэтажки. Участники ток-шоу отнеслись к этому заведению резко негативно.

Темой передачи было влияние соцсетей на информационную повестку, и в качестве положительного примера, когда соцсети помогают выявить нарушение, ведущие показали ролик из Кемерова. Екатерина Стриженова, ведущая ток-шоу, отметила, что без соцсетей случай с баней не получил бы огласки. В свою очередь правозащитник Михаил Конев отметил, что такая баня не могла быть построена в соответствии с законом, и хорошо, что ролик появился в соцсетях.

- Я бы хотел обратить внимание всех на город, в котором эта баня находится на крыше. Это город, который известен нам трагическими событиями «Зимней вишне». Вы посмотрите, какие страшные должны были быть сделаны выводы. Куда смотрит участковый, МЧС, ТСЖ? После этого ролика я хотел бы обратиться к руководству МВД, чтобы провели проверку участкового, который отвечает за этот микрорайон, - подчеркнул первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Александр Шерин.

Он также отметил, что построить баню на крыше незаметно невозможно, тем более, что везде имеются камеры. Общим же выводом программы стало то, что прежде, чем случится авария или какое бы то ни было ЧП, необходимо как можно скорее установить, кто построил и кто разрешил постройку, а также убирать эту постройку.

Напомним, видео с баней на крыше появилось в социальных сетях несколько дней назад и всколыхнуло общественность. Сейчас вопросом законности постройки комплекса занимается прокуратура.

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