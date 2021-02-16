Подробности избиения подростков в Таштаголе сообщили в областной прокуратуре. ФОТО: кадр видео канала "Открытый город"

В прокуратуре завершилась проверка громкого случая об избиении подростков в Таштаголе. Некоторые родители уже привлечены к ответственности за деяния своих чад.

Как оказалось, участники драки – учащиеся 8-9 классов местных школ, а несколько из них являются студентами первого курса «Таштагольского техникума горных технологий и сферы обслуживания». При этом один из инициаторов драки состоит на учете, однако профилактическая работа с ним проводилась слабо.

Также сотрудники прокуратуры установили, что в школах мероприятия, которые направлены на формирование законопослушного поведения, проводились нерегулярно или имели формальный характер.

- Сотрудниками Отдела МВД России по Таштагольскому району в отношении 21 родителя подростков составлены административные протоколы о неисполнении родительских обязанностей, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Таштагольского района девять родителей уже привлечены к административной ответственности, назначено наказание в виде предупреждения. Остальные административные дела находятся на рассмотрении.

Напомним, кадры массовой драки появились в интернете 26 января 2021 года. Несколько человек снимали на видео избиение небольшой группы подростков другой крупой, превосходящей по численности. В течение нескольких дней стражам порядка удалось установить всех участников драки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Таштаголе подростки устроили массовую драку

Видео с жестоким избиением одной группы подростков другой группой попало в интернет. (подробности)

После видео с избиением подростков кузбасский Следком начал проверку

Видео, на котором подростки толпой избивают компанию сверстников, появилось в интернете. Сейчас Следком проводит проверку по этому факту. (подробности)