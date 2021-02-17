Из-за снегопада работа кемеровского аэропорта оказалась парализована Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

После сильного снегопада, который прошел минувшей ночью на севере Кузбасса, оказалась парализована работа аэропорта имени Алексея Леонова.

Все три утренних рейса, которые должны были прибыть из Москвы, задержаны. Их прибытие перенесено с 5.45, 6.30 и 7.15 на 11.00, 11.05 и 10.35 соответственно. Причиной многочасовой задержки стали погодные условия - сильный снегопад - об этом сообщили в аэропорту имени Леонова.

Соответственно, переносится и время вылета. На рейсы «Победы» и «Аэрофлота» уже идет регистрация - вылет назначен на 11.15 и 12.00 соответственно. А регистрация на авиарейс S7 пока задерживается. Вылет назначен на 13.05.

Напомним, ночью снегом завалило столицу Кузбасса - Кемерово. При этом синоптики прогнозируют неблагоприятные погодные условия: снег, метели, ветер и даже плюсовые температуры.

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