Полиция прекратила поиски школьницы с котом в Кузбассе Фото: Кирилл ЧАЩИН

Поиски пропавшей 19 февраля в Кузбассе 14-летней школьницы прекращены. При каких обстоятельствах девушка была найдена, сообщили в полиции.

Вечером 19 февраля обеспокоенная жительница Мариинска обратилась в полицию: исчезла ее 14-летняя дочь. Девочка ушла из дома около 13.00, и с тех пор о ней ничего не было известно. Более того, вместе со школьницей пропал ее кот.

Стражи порядка тутже развернули масштабную операцию, в которой принимали участие сотрудники разных подразделений полиции, волонтеры поисково-спасательного отряда. Ориентировку на пропавшую направили и в другие города.

Неожиданно пришло сообщение: девушка найдена! Вместе с котом она находилась в районе железнодорожного вокзала Новосибирска.

- В ближайшее время она будет передана законному представителю, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Сотрудники Главного управления МВД России по Кемеровской области выражают признательность всем, кто принимал участие в поисках подростка.

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В полиции сообщили подробности поисковой операции: сейчас стражи порядка разыскивают 14-летнюю школьницу из Мариинска: она ушла из дома и пропала. К слову, девушка ушла не одна. Как сообщили в пресс-службе ведомства, 14-летняя школьница ушла из дома 19 февраля около 13.00. домой она не вернулась, на связь не выходит. Уходя, девушка взяла с собой кота. (подробности)