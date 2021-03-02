Опубликовано новое распоряжение губернатора Кузбасса о снятии ограничений по коронавирусу
Фото: Екатерина РОМАНОВА
Опубликовано новое распоряжение губернатора Кузбасса Сергея Цивилева о снятии отдельных ограничений по коронавирусу. Документ подписан во вторник, 2 марта.
В распоряжении, размещенном на официальном сайте электронного бюллетеня правительства региона, говорится, что отменяется ряд действовавших ранее ограничений.
В частности, уже с 4 марта для людей пожилого возраста вновь начнут работать кружки и секции, проводиться мероприятия в организациях социального облуживания. А с 5 марта разрешено проведение однодневных ярмарок, посвященных 8 Марта, в следующих городах: Анжеро-Судженск, Белово, Кемерово, Киселевск, Междуреченск, Новокузнецк, Прокопьевск.
С 12 по 14 марта разрешено проведение на открытом воздухе культурных, развлекательных, досуговых, зрелищных мероприятий, связанных с празднованием Масленицы.
Кроме того, с 1 по 4 апреля и с 15 по 18 апреля запланировано проведение мероприятий в рамках закрытия горнолыжного сезона и фестиваля GrelkaFest 2021 в Шерегеше.
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