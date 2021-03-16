Подельников бывшего замглавы мэра Новокузнецка обвинили в мошенничестве Фото: Иван ВИСЛОВ

Передано в суд уголовное дело о мошенничестве и легализации денег, возбужденное прости родственника экс-замглавы мэра Новокузнецка. Теперь, помимо бывшего чиновника, перед судом предстанут еще два человек.

В феврале 2020 года сотрудники ГУ МВД и УФСБ по Кемеровской области задержали 42-летнего теперь уже бывшего заместителя главы города Новокузнецка. Как оказалось, при проведении электронного аукциона он обеспечил победы фирме, подконтрольной его родственнику и накомому. Те, согласно муниципальному контракту, выполнить противопаводковые мероприятия, но не стали этого делать.

- Создав видимость производства работ с помощью муниципальной организации, руководителем которой являлся знакомый заместителя главы города, взятые на себя обязательства компания не выполнила, однако получила на счет денежные средства на общую сумму около 18,5 миллиона рублей. Бывший чиновник, зная о невыполнении работ, принял документы и произвел полный расчет с подрядчиком, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Чтобы запутать следы, 39-ти и 49-летние мужчиныз амаскировали финансовые операции с этими средствами под переводы в другие организации.

- В ходе следствия с бывшим замглавы Новокузнецка было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство и уже рассматривается судом. В настоящее время следствием собраны доказательства участия его сообщников в схеме хищения и легализации денежных средств. Уголовное дело в отношении них также направлено в суд. Санкции статей обвинения предусматривают в качестве наказания до 10 лет лишения свободы, - подытожили в пресс-службе кузбасской полиции.

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