Роспотребнадзор сообщил, перенесут ли празднование 300-летия Кузбасса. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Роспотребнадзор 18 июня в ходе брифинга по ситуации с COVID-19 в регионе рассказал о праздновании 300-летия Кузбасса. Напомним, что до 30 июня отменили массовые мероприятия. Кроме того, ранее сообщили, что выпускные вечера пройдут в очной форме. Что касается празднования 300-летия, пока неизвестно.

— На данный момент действует распоряжение губернатора до 30 июня, а дальше будет принято решение, — рассказала замглавы Роспотребнадзора Надежда Кутькина.

Если заболеваемость коронавирусом продолжит расти текущими темпами, власти, возможно, примут решение продлить ограничения. Также эпидемическая обстановка зависит от того, как жители региона соблюдают масочный режим. и социальную дистанцию.