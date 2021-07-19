Диана Арбенина поделилась впечатлениями от концерта в Кемерове. Фото:instagram/thenightsnipers.

Диана Арбенина, лидер рок-группы «Ночные снайперы» рассказала о своих впечатлениях от концерта, который прошел в Кемерове 10 июля в честь 300-летия Кузбасса. Об этом она сообщила в соцсетях.

– Концерт, про который мы не писали, а он был очень горячим! Кузбасс, спасибо за ваше гостеприимство, – отметила Диана Арбенина.

Кузбассовцы в комментариях поблагодарили певицу за эмоции и положительный заряд энергии.

–Вы зажгли на той сцене! Надеюсь, что вы внесете Кемерово в список городов для тура, – написала жительница.

Напомним, что концерт состоялся на Московской площади. Также Диана Арбенина восхитилась полетом «Стрижей» в Кемерове. Кроме того, певица прогулялась по набережной Томи в Кемерове и оценила вежливость коммунальщиков.