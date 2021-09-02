В Кузбассе на ходу загорелся очередной трамвай. Фото: ВКонтакте/poik42.

В Осинниках загорелся трамвай на перегоне между двумя остановками. Очевидцы опубликовали видео с места случившегося в соцсетях. На кадрах видно, как из двух открытых дверей идет густой дым, а пассажиров в транспорте нет.

В ГУ МЧС по Кемеровской области уточнили, что сигнал о происшествии поступил с Магистрального проезда 1 сентября в 12.49. Сообщается, что горел редуктор двигателя на момент прибытия первого подразделения. В результате пожара обгорел редуктор с проводами на площади в 1 кв. м.

В ведомстве уточнили, что на месте работали четыре человека и одна единица техники. По предварительной причине возгорание произошло из-за неисправности электрооборудования транспортного средства. Полностью пожар был потушен в 12.57.

Напомним, также в Осинниках 2 июня на улице Ленина загорелся трамвай. Кроме того, в Кемерове 16 августа на Кузнецком проспекте задымился трамвай №10.