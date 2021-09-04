В Кузбассе вновь случилось землетрясение. Фото: Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

В Кузбассе 4 сентября сейсмостанции зафиксировали землетрясение. Об этом сообщили в оперативной сводке Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Сейсмическую активность зафиксировали в 11.55, которая произошла в Беловском муниципальном районе с координатами 54.62 широты и 86.46 долготы. Магнитуда сейсмического события составила 2.6, а в эпицентре интенсивность 2.8. Кроме того, характер подземных толчков не антропогенный, а естественный и в сводке обозначен, как earthquake (землетрясение).

Ранее сообщалось, что 13 августа произошло мощное землетрясение на границе Новокузнецкого района. Также отголоски подземных толчков докатились до Кемерова.