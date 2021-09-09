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Происшествия9 сентября 2021 8:11

В Киселевске прощаются с убитыми школьницами

Тела девочек обнаружили 7 сентября
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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В Киселевске прощаются с убитыми школьницами.

В Киселевске прощаются с убитыми школьницами.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Киселевске днем 9 сентября пройдет прощание с убитыми школьницами. Об этом сообщили в официальном Instagram-аккаунте администрации Киселевского городского округа.

С одной из девочек простятся в похоронной службе «Гранит» по адресу Транспортная, 41 с 12.00 до 14.00, а с другой - в храме Петра и Павла в районе Афонино с 13.00 до 15.00.

Напомним, что 7 сентября тела пропавших девочек-школьниц обнаружили в одном из заброшенных домов. Тогда же задержали подозреваемого в убийстве. Кроме того, "КП" сообщила подробности биографии педофила.