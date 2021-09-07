Убийство двух 10-летних девочек в Кузбассе: что известно о задержанном, подробности преступления

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве девочек.

В Кузбассе полиция по горячим следам задержала подозреваемого в убийстве двух пропавших школьниц из Киселевска. Ранее «КП» сообщала, что две десятилетние девочки не вернулись домой из школы 6 сентября.

Последний раз пропавших школьниц видели вместе с мужчиной средних лет в продуктовом магазине. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как он покупал сладости детям, а после ушел с ними за угол соседнего дома. Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве девочек.

Фото:vk.com/id199549236.

Им оказался ранее судимый 41-летний Виктор П., который проживал в Мысках. Ранее он отбывал наказание за преступление, связанное с насильственными действиями сексуального характера. По данным, мужчина шесть раз нарушал режим. В 2019 году он вышел на свободу с установлением административного надзора на два года. Согласно документам, он отмечался в полиции своевременно. Кроме того, волонтеры «Лиза Алерт» искали кузбассовца летом 2021 года - он числился как без вести пропавший, но позже его нашли.

Фото:vk.com/id199549236.

Поначалу подозреваемый отрицал содеянное преступление.

- Просто угостил, они семечек попросили. Я им купил там газировки, да что-то там в пакете еще они взяли, все, и донес до бетона, они там голубей покормили, ну и все, я пошел, ну и они тоже домой, она со школы там одна, - заявил задержанный.

Позже мужчина признался в убийстве девочек. Тела школьниц с признаками насильственной смерти обнаружили в одном из заброшенных домов Киселевска. Следователь СК России работает с задержанным. Сотрудники устанавливают полную картину случившегося, мотив преступления. Назначили судебно-медицинские экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.