Что известно о подозреваемом в убийстве пропавших девочек из Киселевска в Кемеровской области: уже сидел за педофилию

Педофила нашли именно по этой записи с камер видеонаблюдения. Фото: кадр с видео

Сегодня в заброшенном доме Кисилевска обнаружили тела двух пропавших 10-летних девочек, которые в понедельник ушли в школу и не вернулись. В их похищении и изнасиловании подозревается 41-летний Виктор Пестерников, который сидел в тюрьме за надругательства. Педофила задержали сотрудники Следственного комитета: он признался в убийстве девочек.

Что известно об убийце пропавших школьниц в Киселевске?

Виктор Пестерников не в первый раз попался на изнасиловании. В 2009 году он сел в колонию строго режима в городе Белово Кемеровской области — по статье «Насильственные действия сексуального характера». Два года назад педофила выпустили под административный надзор, и за это время он дважды его нарушал. Но отделался лишь предупреждениями.

Сотрудники Следственного комитета засняли дом, где обнаружили тела пропавших девочек. Фото: кадр из видео

А 6 сентября 2021 года он заманил двух 10-летних школьниц — Настю и Ульяну — в заброшенный дом где-то в садах или частном секторе. Именно там и обнаружили тела девочек. Видео оттуда опубликовали сотрудники Следственного комитета.

Внутри и рядом с покосившимся зданием навалена порванная мебель, в комнатах грязь и разруха. На столе криминалисты нашли открытую пачку семечек: вероятно, именно ее Виктор Пестерников купил девочкам, которые хотели покормить голубей.

Все надеялись, что девочек найдут живыми. Фото: кадр из видео

Напомним, что искать пропавших школьниц в Кисилевске вышел весь личный состав городской полиции, 25 волонтеров и 120 местных жителей. Все до последнего надеялись найти Настю и Ульяну живыми.

Одной из главных зацепок в расследовании стала информация, что последний раз пропавших школьниц видели в компании с мужчиной. Камера видеонаблюдения зафиксировала троицу в 6 вечера в магазине около остановки «Обувная фабрика». По словам очевидцев, подозреваемый покупал подружкам продукты. Последние кадры: одноклассницы выходят из магазина в сопровождении мужчины и скрываются за углом.

В последний раз девочек видели живыми в магазине возле остановки "Обувная фабрика". Фото: кадр из видео

С кадров видеонаблюдения в неизвестном узнали педофила Виктора Пестерникова. Когда полицейские обнаружили подозреваемого, тот сделал вид, что не понимает, в чем его могут обвинять. Свою вину в убийстве он тогда не признал:

— Я им купил газировки и что они еще там взяли и донес до бетона, они голубей покормили, — рассказал Пестерников сотруднику полиции.

Правда, вскоре он все-таки признался в убийстве и изнасиловании школьниц. А затем — показал сотрудникам правоохранительных органов, где спрятал тела.

В произошедшем Виктор Пестерников признался не сразу. Фото: кадр из видео

— Подозреваемый в преступлении уже задержан, с ним работают правоохранители. Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким девочек. Это невосполнимая утрата. Каждый житель Кузбасса сегодня с вами. Правительство региона окажет семьям погибших всю необходимую помощь, — обратился к родителям через свою страницу в Instagram Сергей Цивилев.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 105, части 2, пунктов «а» и «в». По ней подозреваемому грозит тюрьма сроком от 8 до 20 лет или пожизненное лишение свободы.

После этой истории в Кемерово с пропавшими школьницами в Совете Федераций предложили химически кастрировать или пожизненное заключение для педофилов. Об этом заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.

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