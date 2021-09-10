В Новокузнецке отопительный сезон начнется раньше, чем планировался. Фото: Александр ГЛУЗ

В Новокузнецке перенесли сроки начала отопительного сезона. Глава города принял решение дать тепло раньше.

В Сибирской генерирующей компании уточнили, что в социальные объекты города в контуре Кузнецкой ТЭЦ отопление начнут подавать 13 сентября с 12.00. Тепло в многоквартирные жилые дома начнет поступать 14 сентября с 8.00.

Напомним, что ранее мэр Сергей Кузнецов сообщал, что тепло начнут подавать в объекты с круглосуточным пребыванием людей с 15 сентября. Кроме того, власти оценивают готовность региона к началу отопительного сезона на 97%.