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Общество10 сентября 2021 10:57

Глава Кемерова подписал постановление о старте отопительного сезона

Об этом сообщили в горадминистрации
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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Глава Кемерова подписал постановление о старте отопительного сезона.

Глава Кемерова подписал постановление о старте отопительного сезона.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Мэр Кемерова подписал постановление о начале отопительного сезона. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Из документа следует, что на объекты социальной сферы и жилой фонд отопление начнут подавать с 13 сентября.

- Рекомендовать эксплуатационным жилищным организациям всех форм собственности обеспечить прием тепловой энергии на жилой фонд с 13.09.2021, - отмечено в документе.

Напомним, глава города сообщал, что в областном центре проверяют готовность жилого фонда и учреждений к запуску отопления. Кроме того, власти оценивают готовность региона к началу отопительного сезона на 97%.