Глава Кемерова подписал постановление о старте отопительного сезона. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Мэр Кемерова подписал постановление о начале отопительного сезона. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Из документа следует, что на объекты социальной сферы и жилой фонд отопление начнут подавать с 13 сентября.

- Рекомендовать эксплуатационным жилищным организациям всех форм собственности обеспечить прием тепловой энергии на жилой фонд с 13.09.2021, - отмечено в документе.

Напомним, глава города сообщал, что в областном центре проверяют готовность жилого фонда и учреждений к запуску отопления. Кроме того, власти оценивают готовность региона к началу отопительного сезона на 97%.