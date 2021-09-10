В Кемерове вновь закрыли ТРК «Гринвич». Фото: ВКонтакте/incident_42.

В Кемерове 10 сентября вновь закрыли торгово-развлекательный комплекс «Гринвич». Очевидцы в соцсетях сообщили о том, что в здание пришли судебные приставы.

Информацию подтвердили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов.

- «Гринвич» действительно закрывается. Истцом выступила прокуратура, - отметили в ведомстве.

Отметим, что обстоятельства произошедшего выясняются. Напомним, что в первый раз «Гринвич» закрыли 4 августа, так как выявили нарушения пожарной безопасности. Уже 26 августа запрет на эксплуатацию был частично снят.