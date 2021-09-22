На нескольких территориях Кузбасса выпал первый снег. Фото: Instagram/kurapov_em.

В Яшкино 22 сентября выпал первый снег. В соцсетях глава Яшкинского муниципального округа Евгений Курапов опубликовал соответствующее видео. На кадрах видно, как снег покрыл тонким слоем деревья и землю.

Также утром 22 сентября о первый снежных осадках рассказал глава Ленинска-Кузнецкого Константин Тихонов. Однако там снег тает сразу, как только ложится на землю.

Напомним, что синоптики Кемеровского гидрометцентра обещали ощутимое понижение температуры и дожди с мокрым снегом. Также в минувшие выходные в Шерегеше на горе Зеленой снова выпал снег, который плотно накрыл землю.