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Общество9 октября 2021 8:46

В Кузбассе приведут в порядок таблички с номерами домов и названиями улиц

Это является важным условием при проведении переписи населения
Анастасия СЕМЫКИНА
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Выявлено около 40 тысяч замечаний, которые уже устранили. Фото6 АПК

Выявлено около 40 тысяч замечаний, которые уже устранили. Фото6 АПК

Подготовка к переписи в Кемеровской области находится на финальной стадии. Контролеры проводят обход территорий.

Для того, чтобы перепись прошла благополучно, нужно сверить наличие жилых зданий с более ранним списком, а также проверка табличек с номерами зданий и названиями улиц. Устаревшие таблички могут затруднить работу контролеров во время переписи. Помимо этого, контролеры проверят освещенность адресного хозяйства и численность населения участков.

Так, в Новокузнецке проверят 4 673 многоквартирных домов и 23 196 домов частного сектора. Также контролеры и старшие домов настоятельно просят жильцов подписать номера своих квартир.

Такая проверка проведена в 34 муниципалитетах, проверено более 300 тысяч домов. В итоге выявлено около 40 тысяч замечаний: неправильные номерные знаки или отсутствие табличек с названиями улиц. Эти замечания уже устранили.

Напомним, что принять участие в переписи можно будет с 15 октября по 8 ноября на сайте «Госуслуги». Также информацию о переписи можно получить по телефону горячей линии.