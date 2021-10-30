В Кузбассе пенсионерам обещаны подарки за прививку от коронавируса

Фото: Минздрав Кузбасса

Двухдневная социальная акция пройдет в Кемерове.

1 и 2 ноября на пункте вакцинации в ТЦ «Север» намерены поощрить представителей старшего поколения за вакцинацию от COVID-19. Мероприятие, как уточняет Министерство здравоохранения Кузбасса, организуют Российский Красный Крест и Кемеровская городская организация ветеранов.

Подарки - правда, какие именно, организаторы пока не раскрывают – получат кемеровчане старше 60 лет, поставившие прививку первым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции.

Время - 1 и 2 ноября с 12 до 18 часов по адресу: пр.Шахтеров, 87.

Цель акции - мотивация кемеровчан в возрасте 60 лет и старше к вакцинации от COVID-19.