В Новокузнецке украсили главную новогоднюю ель. Фото:instagram/novokuznetsk.news.

В центральном районе Новокузнецка украсили новогоднюю елку, установленную на главной площади общественных мероприятий. Отметим, что к монтажу железных конструкций искусственной ели приступили больше месяца назад, в первых числах октября.

Тогда новокузнечане пребывали недоумении: так заранее на городской площади новогоднюю елку еще не собирали. Городская администрация рассказала, что решение по установке приняли неспроста.

Жители города рассказали, что праздничного настроения нет, так как в Новокузнецке еще толком не выпал снег.

- Ну красивая елочка. Глаз радует,- отметила одна из горожанок в соцсети.

Напомним, что новогодняя ель удивила жителей города Осинники. Как оказалось, они ждали этого давно.