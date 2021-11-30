Пустующее кресло мэра Прокопьевска занял глава Киселевска. Фото: АПК.

В кресло мэра Прокопьевска пересадили главу Киселевска. В пресс-службе Прокопьевска сообщили, что сегодня, 30 ноября Максим Шкарабейников первый день работает в должности и.о мэра Прокопьевска.

Отметим, что до перевода в Киселевск Максим Шкарабейников занимал должность первого заместителя главы Прокопьевска. Максим Шкарабейников родился в Прокопьевске. О нем отзываются, как о грамотном управленце и о человеке, который «знает город как свои пять пальцев».

Напомним, что бывшего главу Прокопьевска Вячеслава Старченко, отправили в отставку за проведение банкета во время объявленного траура по жертвам аварии на шахте «Листяжная». Также он лишился не только своего поста, но и партийного билета «Единой России».