Экс-главу Прокопьевска, снятого за банкет во время траура, и спикера горсовета исключили из партии

Вячеслав Старченко лишился поста мэра через сутки после вступления в должность. Фото: соцсети.

Уже бывший глава кузбасского города Прокопьевск Вячеслав Старченко, отправленный в отставку за проведение банкета во время объявленного траура по жертвам аварии на шахте «Листяжная», лишился не только своего поста, но и партийного билета «Единой России»..Вместе с мэром-однодневкой из партии исключили и спикера Прокопьевкого горсовета Наталью Бурдину Об этом сообщил ответственный секретарь партийной комиссии по этике, депутат Госдумы Евгений Ревенко.

- Руководство регионального отделения, и комиссия партии по этике считают их действия недопустимыми и несовместимыми с членством в партии, - сказал Ревенко.

Эту информацию подтвердил и секретарь регионального отделения «ЕР», сенатор РФ Алексей Синицын, отметив, что именно на этих двоих лежала ответственность за исполнение решения губернатора Кузбасса об объявлении траура.

Напомним, уволенный глава города уже дал свои объяснения случившемуся. По словам Старченко, его на этом празднике не было, так как на видеоролике он не запечатлен. Отсутствие мэра в кадре подтверждает и автор скандального ролика — общественник Тулиген Адамов, добавляя при этом, что возможно мэр вышел в эту минуту или даже уехал к этому моменту, но он точно был на банкете. А вот председатель Прокопьевского горсовета народных депутатов Наталья Бурдина, сидевшая за накрытым столом, попала в объектив камеры.

Напомним, авария на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла 25 ноября 2021 года и унесла жизни 51 человека, еще 63 пострадали и в настоящее время находятся в больнице. В Кузбассе объявлен трехдневный траур с 26 по 28 ноября.