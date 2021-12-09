В мэрии рассказали, когда будет открыто движение на участках дорог в Рудничном районе

Представители администрации Кемерова ответили на многочисленные обращения горожан по поводу сроков открытия Соснового бульвара в Рудничном районе. Информация опубликована в Instagram главы города Ильи Середюка.

Жители города все чаще стали жаловаться мэру на утренние пробки на Радуге. В комментариях к постам в Instagram они просят скорее открыть проезд по участкам дорог, где велся ремонт.

- Сегодня улицу Институтскую блоками заставили. Почему? - написал один из пользователей.

В ответ в мэрии сообщили, что там проводится уборка от снега, после чего дорогу откроют.

- В настоящее время на улице Институтская, улице Сосновый бульвар выполняются снегоуборочные работы. После их завершения откроется движение автотранспорта на этих участках, - сказано в сообщении.