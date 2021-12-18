Врио МЧС Александр Чуприян не согласен с приговором для пожарных, который вынесли по первому уголовному делу о пожаре в «Зимней вишне»

Александр Чуприян считает, что у пожарных и их адвокатов есть шансы обжаловать приговор. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как сообщает ТАСС, Александр Чуприян высказался по поводу приговора, который вынесли пожарным Сергею Генину и Андрею Бурсину после пожара в ТЦ «Зимняя вишня», который случился 25 марта 2018 года и унес жизни 60 человек, в том числе и 37 детей. Напомним, что пожарные обвиняются за халатность, которая повлекла смерть двух и более человек. Адвокаты намерены обжаловать приговор, а в сети люди подписывают петиции в поддержку.

Так, врио главы МЧС, как и многие подписавшие петиции, считает, что пожарные не могли спасти абсолютно всех и делали все, что могли. А вот виновны, по его мнению, собственники торгового центра, которые допустили пожар.

- Мы не боги, поэтому всех спасти мы не можем по определению. И ни одна страна мира, кстати, этого не может. Но из трех мы спасаем двоих. Обвините нас в том, что мы двоих спасаем. Обвините, что не трех. Ответственность, повторю, должна касаться не рядовых пожарных, которые первыми приезжают на вызов и действуют согласно регламентам и планам, ответственность должна касаться собственников, - так считает Александр Чуприян.

Также он считает, что у пожарных и их адвокатов есть шансы обжаловать приговор.