В Кемерове обследовали пансионаты для пожилых людей после пожара с четырьмя погибшими

Фото: Инстаграм Ильи Середюка

В Кемерове после пожара в одном из пансионатов области специалисты городского управления по делам ГО и ЧС и социальных служб провели выездные обследования домов престарелых. Об этом сообщил мэр города Илья Середюк в своем Instagram.

В пансионатах проверили наличие огнетушителей, противопожарной сигнализации, состояние эвакуационных выходов. Также специалисты выяснили число персонала в дневное и ночное время и есть ли теплая одежда и одеяла на случай эвакуации.

По словам градоначальника, всего в городе 9 пансионатов (расположены они по 12 адресам, в них проживают 427 человек), два учреждения из девяти информацию не предоставили.

- Материалы обследования переданы в прокуратуру и Госпожнадзор, - сообщил Илья Середюк.

Напомним, что 8 января после тушения пожара в частном пансионате на территории Кемеровского муниципального округа «Золотой век» были обнаружены тела четырех постояльцев. Предварительно установлено, что в учреждении работа велась с нарушением требований противопожарной безопасности. После трагедии по всему Кузбассу начались проверки пансионатов.