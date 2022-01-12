Главы городов Кузбасса ревакцинируются перед встречей с «омикроном»

Фото: инстаграм Александр Рыбалко

В Кузбассе сразу несколько глав территорий сообщили о том, что ревакцинировались от коронавируса. Информация появляется на страницах мэров в соцсетях.

Так, третью прививку от COVID-19 поставил глава Анжеро-Судженского городского округа Александр Рыбалко. Он рассказал, что после введения второго компонента вакцины прошло полгода, поэтому настал момент для ревакцинации.

- Чувствую себя хорошо, новой коронавирусной инфекцией не заболел, - сообщил Александр Рыбалко.

Он призвал горожан последовать его примеру, особенно в связи со скорым появлением в регионе нового штамма «омикрон». Ожидается, что эта разновидность коронавируса придет в Кузбасс через 3-4 недели.

О своей ревакцинации сообщил глава Таштагольского района Владимир Макута. У него с момента вакцинации двухкомпонентным препаратом также прошло 6 месяцев. В соцсетях местной администрации было опубликовано видео, на котором главе района ставят прививку.

Фото: инстаграм администрации Таштагольского района

Напомним, что ранее ревакцинировался мэр Кемерова Илья Середюк.