Архив "КП" Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА

В новогодние праздники в Кемерове 40% маршруток не вышли на линию из-за отсутствия тахографов, и сейчас многие из частных перевозчиков работают без этих приборов на свой страх и риск. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник управления транспорта и связи администрации Кемерова Алексей Ермолаев.

Согласно федеральному закону, весь городской пассажирский транспорт должен быть оснащен тахографами с 1 января 2022 года. Однако не все частные перевозчики выполнили данное требование, и в итоге на новогодние каникулы маршрутки не смогли выполнять рейсы. Горожане, в частности жители Кировского района, жаловались, что им приходится стоять на остановках в ожидании маршрутки по 40 минут. Чтобы решить проблему мэрия выпустила на линию дополнительный муниципальной транспорт.

По словам Алексея Ермолаева, до сих пор не все маршрутки оснащены тахографами. Транспорт продолжает работать без приборов вопреки требованиям закона.