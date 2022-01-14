Заместитель губернатора Кузбасса сообщил, что ревакцинировался от коронавируса

Заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов прошел ревакцинацию от коронавируса. Об этом он сообщил в своем Instagram.

Он заявил, что является сторонником доказательной медицины и не верит в теорию всемирного заговора, массовую чипизацию и другие мифы, связанные с вакцинацией.

Фото: инстаграм Андрей Панов

- Считаю: раз есть возможность подготовить организм ко встрече с вирусом, который уже третий год не дает спокойно жить, нужно ей воспользоваться, - написал замгубернатора.

Ранее несколько глав территорий также сообщили, что поставили третью прививку от COVID-19. Напомним, что через две-три неделе в Кузбассе ожидается появление нового, более заразного штамма коронавируса «омикрон».