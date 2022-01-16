Петиция за сохранение в Кемерове маршрута № 10т собрала более 800 подписей

Фото: архив "КП" Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА

Жители Кемерова создали петицию с требованием сохранить маршрут № 10т, соединяющий Южный и Рудничный районы. Петиция размещена на сайте change.org.

- Нельзя отменять маршрут который соединяет два берега города. Ведь это единственный маршрут, который очень важен не только для городских жителей, но и для жителей сел находящихся вблизи города Кемерово, - сказано в петиции.

Авторы отмечают, что маршрутка № 10т - одна из немногих, которая идет до сельской больницы без пересадки. Кроме того, этот маршрут ходит по расписанию гораздо чаще, чем другой транспорт. Также в петиции сказано, что маршрут удобен для студентов, которые из разных частей города добираются на нем до учебного заведения.

- Требуем оставить данный маршрут, - говорится в тексте.

На данный момент петицию подписали 809 человек.

Напомним, что маршрут № 10т планируется отменить с апреля в рамках модернизации транспортной системы. Жителям Кемерова советуют пользоваться автобусом №32 (он также соединяет два района, однако пути следования его и маршрутки № 10т значительно отличаются), либо ездить с пересадками. Новости об отмене маршрутки вызвали недовольство среди горожан. Власти пообещали, что учтут все пожелания.