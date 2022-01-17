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Общество17 января 2022 12:13

В Кузбассе Роспотребнадзор прокомментировал возможный переход школьников на дистанционное обучение

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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В Кузбассе Роспотребнадзор прокомментировал возможный переход школьников на дистанционное обучение.

В Кузбассе Роспотребнадзор прокомментировал возможный переход школьников на дистанционное обучение.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кузбассе на фоне роста числа заболевших коронавирусом увеличилась вероятность перехода школьников на дистанционное обучение. В областном управлении Роспотребнадзора прокомментировали вероятность принятия данных мер.

В ведомстве отметили, что в настоящее время нет поводов для массового перевода школьников на дистант. Так как эпидемиологическая обстановка позволяет не вводить такие меры.

Напомним, что за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 274 человек. Также кузбасские власти объяснили рост числа заболевших коронавирусом.