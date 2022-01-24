В Кемерове заработал новый светофор с кнопкой вызова пешеходной фазы около ледового дворца «Кузбасс». Фото: Администрация города Кемерово.

В Кемерове на проспекте Притомский заработал новый светофорный объект с кнопкой вызова пешеходной фазы напротив ледового дворца «Кузбасс». Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения города.

Специалисты отметили, что проблем для автомобилистов такой режим работы светофора не создаст, так как на данном участке интенсивность движения пешеходов невелика.

Напомним, что монтаж светофорного объекта напротив ледового дворца «Кузбасс» начался 18 января. Это сделали для удобства и безопасности горожан.