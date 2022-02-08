Жители Кемерова пожаловались на огромные очереди в поликлинике в Кировском районе. Кадры из больницы были опубликованы в соцсетях.

- Кировская поликлиника, «зеленая зона». Больные, которые с ковидом тоже там, принимает один врач! Ни одного узкого специалиста нет, все на борьбе с короной! Только вопрос - где они все? - написала автор видео.

Фото: ВКонтакте / «Инцидент.Кузбасс»

На кадрах видно, что в узком коридоре в ожидании приема находятся десятки людей. По словам одного из комментаторов, в этой очереди ее родственнику в понедельник, 7 февраля, пришлось провести восемь часов.

В Минздраве пока никак не комментировали происходящее.

Напомним, что в связи с ростом больных коронавирурусом поликлиники временно приостановили оказание плановой помощи. На прошлой неделе в регионе отмечено рекордное количество обращений в «красные зоны» - 75 тысяч. При этом, по прогнозам властей, пик заболеваемости ожидается на этой неделе.