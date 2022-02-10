Дольщики ждут квартир пять лет: в Кемерове начали заново возводить второй корпус ЖК «Старт»

В Кемерове начали заново возводить второй корпус ЖК «Старт», расположенный на улице Тухачевского, 29б. Об этом сообщили в Минстрое Кузбасса.

Фото: Минстрой инстаграм

Прежние недостроенные аварийные конструкции пришлось снести и начать на этом месте строительство заново. Как и планировалось, здесь расположится трехэтажный корпус на шесть квартир. Сейчас рабочие бетонируют монолитную железобетонную плиту фундамента.

- В соответствии с проектом в ЖК «Старт» предусмотрено два корпуса. Квартиры выкуплены дольщиками, которые ждут ввода в эксплуатацию своего жилья и имеют равные права с дольщиками первого корпуса, поэтому достраивается комплекс в соответствии с той документацией, что была разработана на этапе вложения средств дольщиками, - сообщили в Минстрое.

Фото: Минстрой инстаграм

В первом корпусе - это двухподъездный 16-этажный дом на 240 квартир - сейчас ведутся работы по устройству наружных и внутренних инженерных сетей. Рабочие смонтировали лифтовое оборудование, занимаются остеклением балконов и лоджий, установкой дверей на переходных лоджиях. Сдать объект планируют в 2022 году.

Напомним, что обманутые дольщики ЖК «Старт» должны были получить квартиры в комплексе, состоящим из двух корпусов, еще в декабре 2017 года. Арбитражный суд признал застройщика банкротом, и возводить дом продолжила другая компания.