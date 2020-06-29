Кто достроит недострои ЖК «Старт» в Кемерове

29 Июнь 2020 2020-06-29T11:12:45+03:00

Об этом рассказали в министерстве строительства Кузбасса

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Вопрос о том, кто же, а главное – когда достроит жилой дом жилищного кооператива «Старт», давно волнует кемеровчан. В министерстве строительства Кузбасса ответили на этот вопрос.

Как сообщает пресс-служба министерства, наблюдательный совет Фонда защиты прав дольщиков принял решение о восстановлении прав еще тысяч участников долевого строительства, среди которых есть и кемеровчане. Завершать долевое строительство жилищного кооператива планируют за счет софинансирования мероприятий по завершению строительства из средств регионального и федерального бюджетов.

- Достраивать дома предстоит Кузбасскому фонду защиты прав дольщиков после передачи ему прав и обязанностей застройщика Арбитражным судом, проведения изыскательских и проектных работ, а также экспертизы проектной и сметной документации, - отметили в пресс-службе министерства.

Напомним, обманутые дольщики уже не первый год пытаются добиться завершения строительства жилого дома на Тухачевского, 29б. Однако до сих пор они не могут получить уже оплаченные ими квартиры, так как строительство так и не завершено.

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ИСТОЧНИК KP.RU