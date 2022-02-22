Нападением группы подростков на мужчину в Кузбассе заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин

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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить ему об обстоятельствах нападения подростков на пожилого мужчину в Междуреченске. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в местном кафе 19 февраля. По данным полиции, между посетителями случился конфликт, который перерос в потасовку. Видео, на котором группа подростков избивает лежащего на полу мужчину, было опубликовано в соцсетях накануне. По данным очевидцев, на местного жителя напали воспитанники детского дома. 52-летний мужчина с ушибами обратился в больницу.

- Председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным дано поручение и.о. руководителя СУ по Кемеровской области-Кузбассу Александру Безукладникову доложить об обстоятельствах нападения подростков на пожилого мужчину, - сказано в сообщении ведомства.

Сейчас следственными органами регионального следственного управления организована доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.