В кузбасском городе назначен новый исполняющий обязанности мэра

Фото: инстаграм Кирилл Балаганский

В Киселевском городском округе назначен исполняющий обязанности мэра - им стал Кирилл Балаганский. Об этом сообщает официальный сайт муниципалитета.

Кирилл Балаганский родился 6 июня 1988 года в Новокузнецке. В 2011 году окончил Кузбасскую государственную педагогическую академию и Кузбасский Государственный технический университет, в 2020-м - Сибирский государственный индустриальный университет по направлению государственного и муниципального управления. Работал директором МУП Новокузнецкого района «Память», ГПАТП в Осинниках, председателем комитета ЖКХ администрации Новокузнецка. В последнее время Балаганский являлся заместителем главы города по строительству в администрации Киселевского городского округа.

Напомним, бывший глава Киселевска Максим Шкарабейников занял пост мэра Прокопьевска. А избранного мэра Прокопьевска Вячеслава Старченко сняли с должности из-за банкета по время траура по погибшим на шахте «Листвяжной».