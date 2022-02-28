В центре Кемерова вандалы разгромили остановку. Фото: ВКонтакте/incident_42.

В Кемерове вандалы разгромили остановочный павильон на улице Кирова. Горадминистрация сообщает, что готовит обращение в правоохранительные органы по факту порчи муниципального имущества.

Также в мэрии отметили, что уточняется сумма ущерба, она будет взыскана с виновных. Павильон специалисты службы благоустройства восстановят в ближайшее время.

Напомним, что ранее стало известно, что мэрия Кемерова оценила ущерб от действий вандалов на бульваре Строителей. По результатам проверки сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении жителей областного центра.